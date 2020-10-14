29-летний вингер "Челси" Виктор Мозес, с которым ведет переговоры о переходе московский "Спартак", получил визу для работы в России и по подписании контракта будет иметь возможность участвовать в составе красно-белых во всех официальных турнирах, сообщает Metaratings. Документ был оформлен в посольстве РФ в Лондоне.
Нигериец Виктор Мозес принадлежит "Челси", но предыдущие полтора сезона провел в арендах: 2019 год он выступал за "Фенербахче", начало 2020 года - за миланский "Интер". За "Фенер" Мозес провел 7 игр, забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу; в "Интере" он сыграл 20 матчей и записал на свой счет 5 ассистентских баллов.
Источник: Мозес получил рабочую визу в российском посольстве
Вингер "Челси" Виктор Мозес оформил в российском посольстве в Лондоне визу для работы в РФ.
Фото: metaratings
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