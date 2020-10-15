Вендел: когда вышел из аэропорта в Санкт-Петербурге, подумал: "Уфф, ну и мороз!"

Полузащитник "Зенита" Вендел поделился эмоциями после перехода в петербургский клуб из лиссабонского "Спортинга".
Фото: ФК "Зенит"
- Чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне скорее адаптироваться здесь. Очень рад своей первой тренировке в "Зените"!

Погода? Немного непривычный климат, холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: "Уфф, ну и мороз!". Но ничего, я быстро привыкну к этому, - цитирует Вендела пресс-служба клуба.

Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга". Сумма трансфера составила 20 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

В ближайшем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с "Сочи". Встреча состоится 17 октября.

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. Столько же очков у московского "Спартака", однако "Зенит" опережает москвичей по дополнительным показателям.

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Теги: Вендел Зенит
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