Серия без голов продолжается 324 минуты (без учета добавленного времени). В последний раз Дзюба не забивал за сборную в четырех матчах подряд в период с октября 2018 года по март 2019-го.
Сборная России потеряла очки во второй встрече Лиги наций подряд. Ранее наша национальная команда не сумела победить Турцию (1:1). Несмотря на это, подопечные Станислава Черчесова сохраняют первое место в группе 3 лиги B. Отрыв от Венгрии по итогам четырех туров составляет одно очко.
Дзюба не забивает за сборную России четыре матча подряд
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба не может забить в матче за национальную команду на протяжении четырех матчей.
Фото: ТАСС
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