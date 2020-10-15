Напомним, клуб покинули три футболиста (Шомуродов, Чернов, Салетрос). По информации СМИ, в ближайшее время команду покинет еще ряд игроков, включая Ионова и Чистякова.
- Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии. До закрытия трансферного окна осталось два дня, мы работаем в штатном режиме. Команда готовится к игре с "Ахматом". После мы ответим на все интересующие болельщиков вопросы, - цитирует Арутюнянца Sport24.
В текущем сезоне клуб идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России после семи туров, имея в активе 17 очков.
Напомним, "Ростову" не удалось пробиться в групповую стадию Лиги Европы. Подопечные Валерия Карпина проиграли израильскому "Маккаби Хайфа" (1:2) в третьем квалификационном раунде.
Президент "Ростова" отказался комментировать ситуацию в клубе
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц решил не давать комментарии о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Ростов"
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