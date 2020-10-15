Как сообщает источник, бело-голубые согласовали с "Копенгагеном" аренду Гильермо Варелы с правом выкупа.
Ранее уругвайский футболист выступал за "Манчестер Юнайтед" и вторую команду мадридского "Реала".
27-летний Варела за 1,5 года в "Копенгагене" провёл 53 матча, в которых отдал четыре голевые передачи.
Источник: Metaratings.
Источник: экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" перейдёт в "Динамо"
Московское "Динамо" планирует усилить защитную линию.
Фото: Getty Images
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