— Ролик получился очень интересным. Вопросы возникают всегда, особенно к себе. В плане озвучивания есть к чему стремиться. Мне понравилось, болельщикам, думаю, тоже, — рассказал Семак в интервью Sport24.
Напомним, питерцы опубликовали ролик к старту группового этапа Лиги чемпионов, где Семак, руководство и игроки "Зенита представлены в качестве членов экипажа флота.
Семак — о ролике "Зенита" к ЛЧ: в плане озвучивания есть к чему стремиться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ролик клуба к старту Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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