— Да, после ошибки в 1-м туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ.
Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре, —рассказал Кашшаи в интервью "Чемпионату".
Напомним, судейство Василия Казарцева вызвало в споре в матче 1-го тура "Спартак" 2:2 "Сочи". После этого владелец московского клуба Леонид Федун пригрозил, что снимет клуб с чемпионата.
После той ошибки Казарцева отстранили от работы в РПЛ до 10 октября, а в это время он судил в ФЛ, где отработал пять матчей.
В 11-туре судья отработает матч "Ротор" — "Тамбов".
Кашшаи объяснил, почему Казарцев вернулся к работе в РПЛ
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал возвращение Василия Казарцева к работе в РПЛ.
Фото: Getty Images
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