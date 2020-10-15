— Малком не сможет принять участия в матче против "Сочи" из-за повреждения, — рассказал агент в интервью Sport24.
23-летний Малком в текущем сезоне провёл десять матчей в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.
Матч "Зенит" — "Сочи" состоится 17 октября.
Агент подтвердил, что Малком не сыграет с "Сочи"
Луис Фернандо Гарсия, представляющий услуги футболиста "Зенита" Малкома, рассказал, что бразилец не сыграет в матче 11-го тура с "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
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