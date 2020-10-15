Сообщается, что арбитр встречи Владимир Москалев ошибочно удалил игрока казанской команды Дарко Йевтича на 68-й минуте. Отмечается, что действие Йевтича носили характер неосторожности и должно было наказано только штрафным ударом.
Матч "Рубин" - "Ахмат" завершился вничью со счетом 1:1.
Источник: РФС
Комиссия РФС признала ошибочным удаление хавбека "Рубина" Йевтича в игре с "Ахматом"
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС огласила решение по эпизоду матча 10-го тура РПЛ "Рубин" - "Ахмат".
Фото: ФК "Рубин"
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