"Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему," - сказал Газизов.
Сегодня "Спартак" подписал арендное соглашение с 29-летним хавбеком. Договор рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
Источник: "Чемпионат"
Газизов прокомментировал переход Мозеса
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о подписании полузащитника Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
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