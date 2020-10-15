Мозес: с нетерпением жду встречи со своими партнерами по "Спартаку"

EXCLUSIVE! ??????????@VictorMoses joins @fcsm_eng #FCSM ???— TeamMosesMedia (@TeamMosesMedia) October 15, 2020
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"Очень рад переходу в "Спартак", в один из величайших клубов Европы. С нетерпением жду встречи со своими партнерами. Нас ждет интересный сезон", - сказал Мозес.
Сегодня 29-летний хавбек перешел в "Спартак". Арендное соглашение подписано до конца текущего сезона, которое предусматривает выкуп трансфера Мозеса.
Напомним, что контракт нигерийского полузащитника принадлежит "Челси".