"Настрой положительный - все-таки я вернулся домой. Цели на сезон - как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу", - приводит слова Чистякова пресс-служба петербургского клуба.
Чистяков перешел из "Ростова" в "Зенит" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний защитник в составе "Ростова" провел 2 матча.
Чистяков: моя цель - попасть в основной состав "Зенита"
Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход в "Зенит".
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!