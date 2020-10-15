Чистяков: моя цель - попасть в основной состав "Зенита"

Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход в "Зенит".
Фото: ТАСС
"Настрой положительный - все-таки я вернулся домой. Цели на сезон - как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу", - приводит слова Чистякова пресс-служба петербургского клуба.

Чистяков перешел из "Ростова" в "Зенит" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний защитник в составе "Ростова" провел 2 матча.

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Теги: Зенит Чистяков
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