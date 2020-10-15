"При Тедеско все стало организованнее, более понятно, наглядно. Человек стал конкретно говорить, что хочет от нас видеть. Он объяснял сложные вещи простыми словами, давал шаблоны для каждой позиции.Коротко проводит теорию, а потом мы идем на поле – там отрабатываем прессинг, оборону или выход из обороны", - сказал Маслов.
В текущем сезоне РПЛ 20-летний Маслов в составе "Спартака" провел 9 матчей. Игрок перешел в московский клуб из "Тюмени" летом 2018 года.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. Под руководством немецкого специалиста красно-белые в сезоне-2020/2021 после 10-и туров занимают 2 место в РПЛ.
Источник: Sports.ru
Маслов: при Тедеско стало все более понятно
Защитник "Спартака" Павел Маслов поделился своим мнением о работе главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Чемпионат"
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