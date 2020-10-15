"Спартак" вспомнил гол Виктора Мозеса в ворота "Рубина" в Лиге Европы (видео)

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео гола хавбека Виктора Мозеса в ворота "Рубина" в розыгрыше Лиги Европы сезона-2012/2013.


Нигериец забил гол на стадии 1/4 финала Лиги Европы. В этом матче "Рубин" одержал победу со счетом 3:2.

Арендное соглашение "Спартака" с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

В прошлом сезоне Мозес выступал в аренде в "Фенербахче" и "Интере".

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Теги: Мозес Спартак Рубин Челси Лига Европы
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