"Спартак" вспомнил гол Виктора Мозеса в ворота "Рубина" в Лиге Европы (видео)

Виктор Мозес уже однажды играл против клуба из РПЛ! Взгляните на эту красоту в ворота «Рубина» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
Ждем повторения в этом сезоне ?#ВитяТыДома ??pic.twitter.com/DKRQ034g2M
Нигериец забил гол на стадии 1/4 финала Лиги Европы. В этом матче "Рубин" одержал победу со счетом 3:2.
Арендное соглашение "Спартака" с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
В прошлом сезоне Мозес выступал в аренде в "Фенербахче" и "Интере".