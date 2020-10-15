Шатов - об отказе перейти в "Сочи": это было бы футбольным преступлением

Полузащитник "Рубина" Олег Шатов рассказал, что он отказался от перехода в "Сочи" из "Зенита" минувшей зимой.
Фото: ФК "Рубин"
- В "Сочи" меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в "Сочи" на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с "Зенитом". На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в "Сочи" я ни при каких условиях не поеду.

Что мне там делать, когда я могу остаться в "Зените", бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в "Сочи"? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением, - цитирует Шатова Sport24.

30-летний Шатов перешёл в казанскую команду на правах свободного агента летом текущего года после окончания контракта с "Зенитом". Соглашение с казанским клубом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. В игре с "Ротором" футболист забил первый гол за клуб. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел семь матчей.

Шатов выступал за петербургский "Зенит" с 2013 года, перейдя из "Анжи". За "Зенит" игрок провел 200 матчей, в которых 31 раз отличился голом и 44 раза ассистировал партнерам. На правах аренды играл за "Краснодар". Шатов также на протяжении четырех лет играл за екатеринбургский "Урал".

В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 12 игр, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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Теги: Шатов Рубин Зенит Сочи
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