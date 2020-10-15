- Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена - за характер и тот путь, который он прошел. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся.
Были ли конфликты? Конечно. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека, - цитирует Шатова Sport24.
30-летний Шатов перешёл в казанскую команду на правах свободного агента летом текущего года после окончания контракта с "Зенитом". Соглашение с казанским клубом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. В игре с "Ротором" футболист забил первый гол за клуб. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел семь матчей.
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. "Зенит" стартует в Лиге чемпионов 20 октября матчем с "Брюгге". Завтра, 17 октября, сине-бело-голубые сыграют с "Сочи".
Шатов - о Дзюбе: мы никогда не были друзьями. В жизненном плане мы не сходимся
Полузащитник "Рубина" Олег Шатов рассказал об отношениях с бывшим одноклубником по "Зениту" Артемом Дзюбой.
Фото: Getty Images
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