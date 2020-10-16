Тедеско рассказал, из-за чего чувствует себя в России как дома

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не готов обсуждать своё будущее в России.
Фото: ФК "Спартак"
— За этот год, что я здесь работаю, чувствую себя как дома. Это все благодаря "Спартаку", Москве и России. Для меня здесь вторая семья.

Я не готов сейчас обсуждать своё будущее. Я сконцентрирован на матче с "Химками", а на следующей неделе нам предстоит пятичасовой полёт в Красноярск на матч против "Енисея". Затем сразу же вылет в Краснодар. Я вот думаю, сможет ли вернуться Джикия и восстановится в полном объеме. Вот это меня сейчас волнует.

Сейчас моё будущее не важно. Позже, когда наши головы не будут забиты столькими вопросами, то мы обсудим это, но сейчас об этом нет смысла говорить, — заявил Тедеско на пресс-конференции.

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Теги: Спартак Тедеско
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