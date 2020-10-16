"Я даже не понимаю, о чём он говорит". Малафеев — о словах Шатова в свой адрес

Бывший вратарь "Зенита" отреагировал на слова экс-напарника по клубу Олега Шатова.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева
— Для меня очень странны высказывания Олега. Мне казалось, что у нас нет проблем. Руку пожмёт, но при этом вместо комфортной лодки, выберет спасательный жилет.

Я даже не понимаю, о чём он говорит. Надеюсь, он наберёт меня и объяснит свою претензию. Или подробно выскажется в прессе, в последнее время это стало более популярным, чем личное общение, — рассказал Малафеев в интервью "Чемпионату".

Ранее Олег Шатов заявил, что не сядет в одну лодку с Малафеевым, намекнув, что у них плохие отношения.

41-летний Малафеев всю свою карьеру отыграл за "Зенит", проведя за клуб 439 матчей, пропустив 433 гола, и 162 раза сыграв "на ноль". В составе питерцев вратарь выиграл четыре чемпионата, три Кубка и два Суперкубка России. Также на его счету победы в Кубке и Суперкубке УЕФА.

30-летний Шатов выступал за "Зенит" с 2013 по 2020 год, проведя в составе команды 202 матча, забив 31 гол и отдав 42 голевые передачи. Полузащитник вместе с клубом выиграл три чемпионата, а также по два Кубка и Суперкубка страны.


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Теги: Зенит Рубин Шатов Малафеев
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