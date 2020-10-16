"Алексей Миранчук очень долго играл в России за "Локомотив", но он мечтал играть в Европе. Было бы странно, если бы он все еще оставался в России. Я с ним разговаривал несколько раз и он мне говорил о своей мечте поиграть в Европе. Клуб планировал продать Миранчука, поэтому я знал об этом заранее", - рассказал Николич в интервью Нобелю Арустамяну.
Напомним, что Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре этого года.
Николич: Миранчук мечтал играть в Европы и было бы странно, если бы он все еще оставался в России
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал об уходе полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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