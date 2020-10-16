"Я очень рад, что Александр вернулся после травмы и уже сыграл матч за "Спартак-2". Это первый шаг его нового пути, который должен придать ему огромную мотивацию, поскольку черная полоса теперь позади. Селихов - отличный вратарь с хорошими игровыми и человеческими качествами", - сказал Тедеско на пресс-конференции.
26-летний Селихов ранее также защищал цвета "Орла" и "Амкара".
В ближайшем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Химками". Поединок состоится 17 октября и начнется в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ подопечные Тедеско занимают второе место в турнирной таблице.
Тедеско: очень рад, что после травмы вернулся Селихов
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценил перспективы вратаря Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
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