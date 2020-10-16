Мостовой: у Тедеско много винегрета в голове. Он до сих пор живет свалившейся славой и деньгами

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
— У Тедеско много винегрета в голове. Он до сих пор живет свалившейся славой и деньгами. Человека в нашей стране не знал вообще никто. В том сезоне он провалился, в этом действует нормально. Но состав-то у "Спартака" хороший, — рассказал Мостовой в интервью "Все про спорт".

Мостовой заявил это на фоне того, что по его мнению, Зобнина не стоило ставить на правый фланг обороны, а можно было использовать Андрея Ещенко, по аналогии с Юрием Жирковым, который в 37 лет находится в прекрасной форме.

35-летний Тедеско возглавил "Спартак" осенью прошлого года. В текущем сезоне клуб идёт на второй позиции чемпионата России с 21 очком после 10 туров. У "Зенита" столько же, но питерцы выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Тедеско был вынужден использовать Зобнина на правом фланге обороны. Вчера клуб взял в аренду латераля "Челси" Виктора Мозеса, который должен закрыть эту позицию.

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Теги: Спартак Мостовой Тедеско
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