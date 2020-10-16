— Конечно, есть вещи в нашей стране, которые меня не устраивают. Есть проблемы, их много. Но у нас разве есть выбор? Все прекрасно понимают, что происходит в России.
Несменяемость власти на протяжении долгого времени – это точно неправильно. Мы даже не можем представить, что у нас будет кто-то другой у руля, — рассказал Шатов в интервью Sport24.
30-летний Шатов выступает за "Рубин" с лета текущего года, перейдя в казанский клуб в статусе свободного агента. В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провёл семь матчей и забил гол.
До "Рубина" Шатов защищал цвета "Зенита". Отыграв семь лет за клуб из Санкт-Петербурга, футболист успел выйти на поле в футболе питерцев в 202 матчах, в которых забил 31 гол и отдал 42 голевые передачи.
Шатов — о проблемах России: несменяемость власти на протяжении долгого времени – это точно неправильно
Полузащитник "Рубина" Олег Шатов высказался о ситуации в стране.
Фото: ФК "Рубин"
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