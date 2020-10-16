— Обживается. Как видите, все произошло естественным путем. Гильерме получил сомнительный тест, и все случилось автоматически, без какого-то нажима, — рассказал Черчесов в интервью Sport24.
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов был вызван в первую команду сборной России сразу же после матча молодёжной сборной против Эстонии. Это был его первый вызов в сборную, но в октябрьских матчах на поле он не выходил.
Черчесов — о вызове Сафонова: как видите, все произошло естественным путем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходит адаптация вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!