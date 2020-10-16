По данным источника, "Ростов" подпишет с 29-летним норвежцем контракт на один год.
Последним клубом Алеэсами был был французский "Амьен", который он покинул прошлым летом.
В прошлом сезоне Лиги 1 защитник в составе "Амьена" провел 22 матча и забил 1 мяч.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Ростов" согласовал контракт с норвежским защитником
Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеэсами продолжит карьеру в России.
Фото: NTB scanpix
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