"Могу сказать, что у Ильи было за это окно 2 хороших варианта в России и 2 в Турции. Но дело в том, что "Спартак" пока предпочитает оставить игрока. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев", - передает слова агента Sport24.
Напомним, что Кутепов выступает за основной состав "Спартака" с 2012 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний защитник принял участие в 2-х матчах и получил 1 желтую карточку.
"Спартак" после 10-и туров имеет в своем активе 21 очко и занимает 2 место в чемпионате России. Сегодня, 17 октября, красно-белые проведут матч с подмосковными "Химками". Начало встречи - в 19:00 по Москве.
Агент: у Кутепова было 2 хороших варианта в России и в Турции
Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, рассказал, что его клиент мог покинуть команду во время летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Спартак"
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