Тилль покидает "Уфу". Игрок попрощался с болельщиками (видео)

Оливье Тилль покидает ФК «Уфа» По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем. Оливье Тилль перешел в нашу команду летом 2018 года из люксембургского «Прогрес Нидеркорн». За это время футболист провел 56 матчей в составе ФК «Уфа», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач, а также провел 3 игры за «Уфу-молодежную» в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Оливье за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!