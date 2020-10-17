Рахимов: гол "Локомотива" в ворота "Уфы" был не очень логичным

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).
Фото: ФК "Уфа"
"Считаю, что мы показывали хорошую игру, но концовка первого тайма немножко напрягла. Во втором тайме мы перешли на длинные передачи, перестали контролировать мяч, мы больше играли в обороне.

У "Локомотива" было определенное территориальное преимущество и давление, но моментов особо не возникало, и гол был не очень логичным. К сожалению, это наша ошибка, мы ее допустили, нужно это признать. Будем анализировать и двигаться дальше", - сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч против "Локомотива" стал дебютным для Рашида Рахимова на посту главного тренера "Уфы". Минимальную победу одержали "железнодорожники" благодаря голу хавбека Гжегожа Крыховяка после ошибки голкипера уфимского клуба Александра Беленова. Голевую передачу на свой счет записал новичок красно-зеленых нападающий Зе Луиш.

"Локомотив" одержал 4-ю победу подряд и поднялся на промежуточное 3-е место в Российской Премьер-Лиге. "Уфа" с 6-ю очками осталась на предпоследней, 15-й строчке.

Следующий матч "Уфа" проведет на выезде 21 октября против "Чертаново" в рамках группового этапа Кубка России.

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Теги: Рахимов Локомотив УФА
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