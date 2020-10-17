"Ростов" арендовал Тугарева у "Локомотива"

Роман Тугарев - игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) October 17, 2020
Между нашим клубом и «Локомотивом» достигнуто арендное соглашение, сроком до конца сезона.
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В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний хавбек принял участие в 5-и матчах в составе "железнодорожников" и результативными действиями не отметился.
Уже завтра, 18 октября, Тугарев может попасть в заявку "Ростова" на матч 11-го тура РПЛ с "Ахматом". Начало встречи - в 19:00 по Москве.
Источник: "твиттер" ФК "Ростов"