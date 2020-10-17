"Я рад сегодняшнему результату. В первом тайме "Спартак" владел мячом, но было много потерь, потому что команда играла горизонтально, и те передачи, которые шли вперед, приходились в ноги наших нападающих.
Во втором тайме все изменилось, потому что мы начали играть вертикально, двигаться за спину. Понсе заработал пенальти, обидно, что пропустили второй гол. Мы победили — это хороший знак, когда ты меняешь игру после счета 0:1", - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
Встреча "Химок" и "Спартака" завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. В составе московского клуба голами отличились Александр Кокорин (с пенальти), Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. У "Химок" забивали Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат "Спартаку", и Брайан Идову.
"Спартак" имеет в своем активе 24 очка и продолжает делить с "Зенитом" первую строчку в чемпионате России. "Химки" с 6-ю очками расположились на 14-м месте.
В следующем матче подопечные Доменико Тедеско встретятся с "Енисеем" в рамках группового этапа Кубка России. Игра начнется 21 октября в 15:00 по Москве.
Тедеско прокомментировал волевую победу "Спартака" над "Химками"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился эмоциями от победы над "Химками" (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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