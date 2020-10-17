"Мы не заслуживали поражения сегодня, потому что в первом тайме у нас были хорошие моменты. Если бы мы их реализовали, все бы было по-другому. Футбол не прощает ошибок", - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.
Также специалист отметил, что на игру сильно повлияли пенальти и стандарт, с которых забил "Спартак".
Напомним, что "Химки" усилиями Резиуана Мирзова вышли вперед во встрече со "Спартаком" в начале второго тайма, однако затем пропустили 3 мяча, авторами которых стали Александр Кокорин, Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. В концовке встречи за подмосковный клуб забил Брайан Идову.
"Химки" не заслуживали поражения". Черевченко - о матче со "Спартаком"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал игру своей команды в матче со "Спартаком" (2:3) в 11-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Химки"
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