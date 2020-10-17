"Мозес последний раз играл 27 июля, ещё выходил против "Севильи", но там был неполноценный матч. Это нормально, что после длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста. У нас есть время, чтобы подтянуть его кондиции", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
Напомним, что Мозес появился на поле на 56-й минуте матча с "Химками", заменив полузащитника Наиля Умярова. После того, как нигериец вступил в игру, "Спартак" забил 3 гола.
Благодаря победе в матче с "Химками" красно-белые продолжают делить первую строчку Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом". В следующем туре подопечные Доменико Тедеско проведут выездной матч против "Краснодара". Начало матча - 24 октября в 19:00 по Московскому времени.
Тедеско поделился мнением о дебюте Мозеса за "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о дебюте полузащитника Виктора Мозеса за красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
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