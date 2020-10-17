"Что касается игры Мозеса, то нужно смотреть, потому что это далеко не Малком, если брать атакующего полузащитника. Необходимо время, потому что тяжело с корабля на бал. Был хороший момент, когда он выходил один на один, была неплохая передача в штрафную. Трудно сейчас сразу ждать от него чего-то сверхъестественного", - передает слова Тихонова "Матч ТВ".
Напомним, что новичок "Спартака" полузащитник Виктор Мозес дебютировал за красно-белых, выйдя на замену во втором тайме матча с "Химками". Подопечные Доменико Тедеско одержали волевую победу над подмосковной командой. В составе "Спартака" голами отметились нападающие Александр Кокорин, Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон. У "Химок" забивали Резиуан Мирзов и Брайан Идову.
"Спартак" после 11-и туров с 24-я очками занимает 2-е место в Российской Премьер-Лиге, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительному показателю. "Химки" с 6-ю очками расположились на 14 строчке.
"Мозес далеко не Малком". Тихонов - о новичке "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал дебют полузащитника Виктора Мозеса за красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
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