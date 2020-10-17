"Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: "Глушаков!" Такое ощущение, что фанатам "Спартака" не нужен "Спартак", они кричат только: "Глушаков, Глушаков!" Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка", - цитирует Глушакова Р-Спорт.
Напомним, что Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 по 2019 год и долгое время был капитаном команды. В сезоне-2016/2017 в составе красно-белых Денис выиграл золотые медали чемпионата России.
Встреча "Химок" и "Спартака" завершилась победой подопечных Доменико Тедеско со счетом 3:2. Глушаков провел на поле все 90 минут.
Глушаков: ощущение, что болельщикам "Спартака" не нужен клуб
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, ранее выступавший за "Спартак", прокомментировал действия фанатов красно-белых в матче 11-го тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
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