Глушаков: ощущение, что болельщикам "Спартака" не нужен клуб

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, ранее выступавший за "Спартак", прокомментировал действия фанатов красно-белых в матче 11-го тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
"Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: "Глушаков!" Такое ощущение, что фанатам "Спартака" не нужен "Спартак", они кричат только: "Глушаков, Глушаков!" Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка", - цитирует Глушакова Р-Спорт.

Напомним, что Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 по 2019 год и долгое время был капитаном команды. В сезоне-2016/2017 в составе красно-белых Денис выиграл золотые медали чемпионата России.

Встреча "Химок" и "Спартака" завершилась победой подопечных Доменико Тедеско со счетом 3:2. Глушаков провел на поле все 90 минут.



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Теги: Глушаков Спартак Химки
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