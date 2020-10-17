Ларссон: тяжелый матч, но сильный характер помог "Спартаку" выиграть

- Тяжелая игра, но сильный характер помог выйти вперед и выиграть матч! Счастлив забить гол и отдать результативный пас. Идем к следующей игре, - написал Ларссон в своем инстаграме.
Встреча "Химок" и "Спартака" в 11 туре РПЛ завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В начале второго тайма счет открыл игрок хозяев Резиуан Мирзов, после чего Кокорин с пенальти, Понсе и Ларссон забили 3 гола за красно-белых. В концовке игры Идову установил окончательный счет. "Спартак" с 24 очками продолжает делить лидерство в РПЛ с "Зенитом".