Малком - самый подешевевший игрок РПЛ за 2020 год, Фернандес стал вторым, Дзюба вошел в топ-10

Портал Transfermarkt обнародовал список игроков Российской премьер-лиги, максимально сбавивших в цене за 2020 год.

Фото: transfermarkt.de