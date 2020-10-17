Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг наиболее подешевевших за 2020 год игроков РПЛ.
Возглавил список бразильский полузащитник "Зенита" Малком, сбавивший 10 миллионов евро - с 40 до 30. Защитник ЦСКА Марио Фернандес потерял в стоимости 8 миллионов - с 30 до 22. Столько же утратил центрбек "Зенита" Деян Ловрен, цена которого в течение года упала с 20 миллионов евро до 12.
В топ-10 вошли также Классон ("Краснодар"), Крыховяк ("Локомотив"), Барриос ("Зенит"), Дзюба ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Дриусси ("Зенит"), Кабелла ("Краснодар"). Новичок "Спартака" Виктор Мозес оказался на 12 строчке.
Малком - самый подешевевший игрок РПЛ за 2020 год, Фернандес стал вторым, Дзюба вошел в топ-10
Портал Transfermarkt обнародовал список игроков Российской премьер-лиги, максимально сбавивших в цене за 2020 год.
Фото: transfermarkt.de
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