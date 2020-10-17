Обломов считает, что для переигровки встречи, на которой настаивает "Рубин", нет достаточных оснований.
- Тут все просто. Все вокруг правы: Вилков не должен был возобновлять игру, но штрафной не перебили из-за того, что мяч введен неверно. Технически мяч не был введен, значит, нарушения протокола не было, - передает слова Ильи Обломова Sport24.
Напомним, что "Рубин" подал протест на нарушение арбитром матча Михаилом Вилковым протокола ВАР: в моменте игры рукой в штрафной защитника казанцев Самошникова судья не заметил нарушения правил, а в ближайшей паузе выслушал видеоарбитров и возобновил игру, дав свисток к розыгрышу "Рубином" штрафного удара. Через несколько секунд после этого Вилков остановил матч, отправился смотреть видеоповтор и назначил пенальти. Казанский клуб считает этот момент технической ошибкой арбитра, из-за которой, по регламенту, матч может быть переигран.
"Краснодар" одержал победу со счетом 3:1 и с 18 очками вышел на текущее 6 место в турнирной таблице, "Рубин" с 15 очками остался на 9 позиции.
Экс-арбитр Обломов - о судействе Вилкова в матче "Краснодар" - "Рубин": нарушения протокола ВАР не было
Бывший судья Илья Обломов прокомментировал возможность переигровки матча 11 тура РПЛ "Краснодар" - "Рубин" (3:1).
Фото: РПЛ
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