Кучаев: "Динамо" всегда было непростым соперником

Клубный футбол возвращается после паузы на сборные! Сегодня - классическое дерби!



? #ЦСКАдинамо

? #РПЛ

? 16:30 мск

? #ВЭБарена

? Матч Премьер

? Все билеты, кроме премиальных категорий, проданы! pic.twitter.com/Ob1b1O3FPv