Кучаев: "Динамо" всегда было непростым соперником

Клубный футбол возвращается после паузы на сборные! Сегодня - классическое дерби!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 18, 2020
? #ЦСКАдинамо
? #РПЛ
? 16:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
? Все билеты, кроме премиальных категорий, проданы! pic.twitter.com/Ob1b1O3FPv
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев дал комментарий о предстоящем дерби с бело-голубыми.
- "Динамо" всегда было непростым соперником. Знаю, что исторически мы и они - дружественные команды, но в футболе на 90 минут об этом забываешь, - передает слова Кучаева официальный твиттер ПФК ЦСКА.
Перед очным матчем красно-синие занимают четвертое место в таблице с 19 очками, бело-голубые набрали 17 очков и находятся на текущей седьмой строчке.