Канал РПЛ после матча "Спартака" поставил лайк комментарию "судья подарил минипигам пенальти"

Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Сам комментарий удалён, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 18, 2020
- Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Сам комментарий удалён, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку, - сообщает официальный твиттер Российской премьер-лиги.
В матче 11 тура РПЛ "Спартак" победил "Химки" в гостях 3:2 и вновь догнал по очкам "Зенит" во главе турнирной таблицы. Первый гол красно-белых забил с пенальти Александр Кокорин.