"У Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течение пяти-семи дней оно закончится. Что касается Бакаева, то у него в пятницу все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо. Что касается Урунова — воспаление приводящей мышцы, но утром тоже уже занимался в лайтовом режиме", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
Следующий матч красно-белых состоится 21 октября. Подопечные Доменико Тедеско проведут гостевую встречу с "Енисеем", выступающим в ФНЛ, в рамках группового этапа Кубка России. Начало матча - в 15:00 по Москве.
"Спартак" после 11-и туров, имея в своем активе 24 очка, занимает 2 место в Российской Премьер-Лиге, уступая лидирующему петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям.
Газизов: Бакаев под капельницей, у Жиго мышечное повреждение
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированных и заболевших футболистов клуба.
Фото: "СЭ"
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