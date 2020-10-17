"Мозеса увидел только в раздевалке "Арены Химки"? Ну, не буквально, конечно. Он присоединился к команде утром. Но, на мой взгляд, сразу неплохо влился и адаптировался. Видно, что хороший футболист, умеющий работать с мячом и работать спокойно. Мозес нам сильно помог во втором тайме", - приводит слова Крала "Спорт-экспресс".
Напомним, что Мозес появился на поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" - "Спартак" (2:3), заменив на 55-й минуте встречи Наиля Умярова. Эта встреча стала дебютной для нигерийца в составе московской команды. Мозес перешел в "Спартак" из лонднского "Челси" на правах аренды с последующей возможностью выкупа.
Крал: Мозес сильно помог в матче с "Химками"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал поделился мнением об игре новичка красно-белых хавбека Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
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