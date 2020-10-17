"Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. У нас принято хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни.
О себе могу сказать, что я не отношусь к данному типажу. Не будем загадывать, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе", - рассказал Кучаев в интервью пресс-службе ЦСКА.
Напомним, что Кучаев находится в системе ЦСКА с 2015-го года. За основную команду "армейцев" 22-летний хавбек дебютировал в 2017-м году в матче против "Крыльев Советов", заменив Александра Головина.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Кучаева 10 матчей, в которых он отметился 4-я голами и 1-й результативной передачей.
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Кучаев: было бы интересно попробовать свои силы в Европе
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА
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