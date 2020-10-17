Кучаев: было бы интересно попробовать свои силы в Европе

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА
"Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. У нас принято хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни.

О себе могу сказать, что я не отношусь к данному типажу. Не будем загадывать, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе", - рассказал Кучаев в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, что Кучаев находится в системе ЦСКА с 2015-го года. За основную команду "армейцев" 22-летний хавбек дебютировал в 2017-м году в матче против "Крыльев Советов", заменив Александра Головина.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Кучаева 10 матчей, в которых он отметился 4-я голами и 1-й результативной передачей.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кучаев ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

РФС заявил, что не видит оснований для переигровки матча "Краснодар" — "Рубин" 3
Гендиректор "Зенита": лимит как климат — хотелось бы его поменять, но не получается 3
Рамирес - о жеребьевке "Краснодара" в ЛЧ: здорово, что мы попали в такую группу!
Кучаев: было бы интересно попробовать свои силы в Европе
Клинтон Н`Жи: "Динамо" точно не слабее ЦСКА
Рамирес: хочу стать чемпионом России с "Краснодаром" 3
"Ротор" - "Тамбов". Стартовые составы 3
Рамирес - о выходе "Краснодара" в ЛЧ: год назад против "Олимпиакоса" не хватило опыта
Панченко и Джорджевич в стартовом составе "Арсенала" на матч с "Уралом"
Крал: Мозес сильно помог в матче с "Химками"
Стали известны арбитры, которые обслужат матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1-м туре Лиги чемпионов 2
Калакуцкий: Зиньковским интересовался "Краснодар", было предложение от "Химок"
Газизов: Бакаев под капельницей, у Жиго мышечное повреждение 2
Канал РПЛ после матча "Спартака" поставил лайк комментарию "судья подарил минипигам пенальти" 17
Источник: Бэйл стал единственным футболистом "Реала", отказавшимся снизить зарплату во время пандемии
Кучаев: "Динамо" всегда было непростым соперником 3
Салах забил в ворота "Эвертона" сотый гол за "Ливерпуль"
Источник: "Манчестер Сити" готов купить Месси за 15 миллионов фунтов 2
Газизов: я закрыл в "Спартаке" кормушку с трансферами, и для некоторых я теперь слово из шести букв 37
"Вас отЗлатанили". "Милан" обратился к "Интеру" после победы в дерби 2
Мозес не смог найти машину после матча "Химки" - "Спартак" (видео) 6
Конте - о проигрыше "Интера" "Милану": нам следует играть с холодной головой. Худшее поражение - в дерби
"Реал" и "Барселона" одновременно проиграли всухую впервые с 2001 года
Крал - о матче "Спартака" с "Химками": сегодня с победой, мы продолжаем наш путь 3
Экс-арбитр Обломов - о судействе Вилкова в матче "Краснодар" - "Рубин": нарушения протокола ВАР не было 4
Малком - самый подешевевший игрок РПЛ за 2020 год, Фернандес стал вторым, Дзюба вошел в топ-10 13
Ларссон: тяжелый матч, но сильный характер помог "Спартаку" выиграть 3
"Нижний Новгород" повторяет рекорд, конкуренты не дают права на ошибку. Обзор 16-го тура ФНЛ
Глушаков: ощущение, что болельщикам "Спартака" не нужен клуб 20
"Барселона" неожиданно уступила "Хетафе" 5
Все новости
-