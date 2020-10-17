"Мы не видим оснований для переигровки матча "Краснодара" — "Рубин". Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании ЭКС, если поступят обращения от клубов", - передает слова службы коммуникаций РФС Sport24.
Ранее стало известно, что представители "Рубина" направили официальную претензию в КДК на судейство главного арбитра встречи с "Краснодаром" Михаила Вилкова, который, по мнению казанского клуба, нарушил протокол VAR, что может послужить основанием для переигровки матча.
Напомним, что в концовке 1-го тайма защитник "Рубина" Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу заметил нарушение правил и смотрел повтор после паузы и возобновления игры.
РФС заявил, что не видит оснований для переигровки матча "Краснодар" — "Рубин"
Российский футбольный союз не видит оснований для переигровки матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодара" — "Рубин" (3:1).
Фото: ФК "Краснодар"
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