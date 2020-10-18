"Мы по-прежнему получаем много запросов по нему из Европы, поэтому я думаю, что зимой нам будет очень сложно удержать его", - сказал президент "Аргентинос Хуниорс" Кристиан Маласпина в эфире программы C?mo te va.
Напомним, что за трансфер 20-летнего аргентинца ЦСКА был готов заплатить 6 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Вера провел 14 матчей и забил 1 гол.
Полузащитник Вера, которым интересовался ЦСКА, вероятно, сменит клуб зимой
Полузащитник "Аргенинос Хуниорс" Фаусто Вера, интерес к которому проявлял московский ЦСКА, зимой может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Аргенинос Хуниорс"
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