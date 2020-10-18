У Карпова выявили перелом носа. ЦСКА собирается обратиться в ЭСК

Футболист получил его после единоборства с нападающим "Динамо" Вячеславом Грулёвым в матче 11-го тура РПЛ (3:1).
Карпову пришлось покинуть поле на 16 минуте, а его заменил Алан Дзагоев.
По сообщением источника, ЦСКА собирается подать жалобу на этот момент в экспертно-судейскую комиссию, так как "армейцы" считают, что
помощники судьи Владислава Безбородова должны были порекомендовать арбитру посмотреть этот эпизод, чтобы Грулёв получил красную, а не желтую карточку.
Источник: Sport24.
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Фото: ПФК ЦСКА
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