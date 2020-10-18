"Было ли тревожно, что под Лесового вышел Виктор Васин? Я считаю безо всякого сарказма, что Васин — топовый защитник. Если бы не травма, он бы еще больше раскрылся. Он в каждом матче доказывает, что умеет играть, и приносит пользу команде. Для меня он будет топом всегда, в любом состоянии", — сказал Акинфеев в эфире "Матч Премьер".
Виктор Васин провел на поле в победном для ЦСКА дерби с "Динамо" все 90 минут и записал на свой счет результативную передачу. Помимо встречи с бело-голубыми в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний защитник принял участие в еще 3-х матчах.
ЦСКА после 11-и туров имеет в своем активе 22 очка и занимает 3-е место в чемпионате России. Отставание "армейцев" от лидирующий "Зенита" и "Спартака" составляет 2 очка.
Акинфеев: считаю, что Васин — топовый защитник
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры защитника "армейцев" Виктора Васина в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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