"Мы уже работаем над этим. Однако курс евро нам в этом явно не способствует. Нам нужно сохранять спокойствие. Мы видим, что Тьяго Майя и Педро Роша - это игроки, которые очень сильно нам помогли. Во "Фламенго" все спокойны по этому поводу, мы постараемся удержать этот состав", - передает слова Браза onefootball.com.
Отмечается, что "Фламенго" планирует договориться о продлении срока аренды Роши, после чего выкупить его контракт.
Напомним, что 26-летний бразилец перешел в "Спартак" в 2017 году из "Гремио". До перехода во "Фламенго" Роша также выступал на правах аренды за "Крузейро". За "Спартак" нападающий провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Вице-президент "Фламенго" подтвердил переговоры со "Спартаком" по Педро Роше
Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз подтвердил информацию, что клуб ведет переговоры со "Спартаком" о сохранении в своих рядах форварда "красно-белых" Педро Роши.
Фото: ФК "Фламенго"
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