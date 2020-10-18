"Что означают слова Газизова "я закрыл кормушку"? Может, Шамиль считает, что "Спартак" больше не будет покупать ненужных игроков. С другой стороны, в "Спартаке", ещё со времён Асхабадзе и других, есть такая история: игрок продлевает контракт, а там сыплют какие-то неимоверные деньги агентам. Наверное, Газизов эту тему закрыл. Он показал, что деньги "из ничего" себе не хочет брать, как его другие предшественники", — цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Напомним, что ранее Газизов заявил, что закрыл в "Спартаке" кормушку, из-за чего некоторые люди относятся к специалисту негативно. Газизов: я закрыл в "Спартаке" кормушку с трансферами, и для некоторых я теперь слово из шести букв.
Шамиль Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" 10 июля 2020-го года, заменив на этом посту Томаса Цорна. До работы в структуре красно-белых специалист занимал аналогичную должность в "Уфе".
"Спартак" после 11-и туров с 24-я очками занимает 2 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лидирующему петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям.
Сафонов: в "Спартаке" сыпали неимоверные деньги агентам, Газизов эту тему закрыл
Агент Алексей Сафонов прокомментировал высказывание генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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