— Команда наступает разнопланово, хорошо смотрится связка воспитанников Кучаев — Чалов, в полузащите — Обляков. Лидеры молодежной сборной России матереют, играют все большую роль и в клубе, — цитирует Бубнова Sportbox.
Вчера ЦСКА был сильнее "Динамо" (3:1). Гол Чалова в начале встречи был отменен из-за нарушения Кучаева, которое произошло в фазе атаки. В начале второго тайма забил уже Кучаев с передачи Чалова. Третий гол команды на счету ещё одного футболиста молодёжной сборной Игоря Дивеева.
В молодёжной сборной России играет четверо футболистов ЦСКА. Это Фёдор Чалов, Иван Обляков, Константин Кучаев и Игорь Дивеев, который пропустил последний сбор команды из-за травмы.
Бубнов: лидеры молодежной сборной России матереют, играя все большую роль в ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что в ЦСКА всё больше имеют роль игроки молодёжной сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
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