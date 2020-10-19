"Иногда конкуренция мешает отношениям за полем, но мы с Дзюбой со временем притерлись друг к другу, неплохо общались. Конечно, мне хотелось его вытеснить из основы, но не получилось – объективно Артем последние два сезона играет на абсолютно топовом уровне для России", - передает слова Заболотного Sports.ru.
Напомним, что Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно". За петербургский клуб 29-летний нападающий выступал в период с 2018 по 2019 год. За это время в составе сине-бело-голубых форвард принял участие в 26-и матчах РПЛ и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Заболотный провел 10 матчей, в которых отличился 2-я забитыми мячами.
Заболотный: мне хотелось вытеснить Дзюбу из основы, но он играет на абсолютно топовом уровне
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный рассказал о конкуренции за место в основе с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой во времена выступления за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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