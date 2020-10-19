"По игре могу сказать, что первый тайм был равный, моменты были как у нас, так и у "Динамо". А во втором тайме мы просто забили больше голов, чем они. Травма уже прошла, но есть небольшой дискомфорт. Со временем это пройдет.
Помог ли мне набрать кондиции товарищеский матч с "Арсеналом"? Я просто соскучился по футболу. Играю с большим азартом, даже не хотел, чтобы сегодняшняя игра заканчивалась. Буду готовиться к следующему матчу.
Мой гол? Это был просто угловой, мяч отскочил к Кучаеву, он прострелил. Как-то мяч в меня попал, и я кое-как закинул его (смеется).
Что касается безвыигрышной серии с "Динамо", то перед матчем Виктор Михайлович говорил нам, что уже давно не выигрывали. Уже пора было побеждать, тем более на домашнем стадионе, для болельщиков это было прекрасно, и для нас тоже", - сказал Дивеев в интервью пресс-службе ЦСКА.
Дивеев: я не хотел, чтобы матч с "Динамо" заканчивался, очень соскучился по футболу
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился эмоциями от победы в дерби над "Динамо" (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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